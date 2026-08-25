Male Gerresheimer sul mercato azionario di Francoforte

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di packaging , che soffre con un calo del 6,64%.



Lo scenario su base settimanale di Gerresheimer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Tecnicamente, il produttore di contenitori è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26,45 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,79. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 27,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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