Male Gerresheimer sul mercato azionario di Francoforte
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di packaging, che soffre con un calo del 6,64%.
Lo scenario su base settimanale di Gerresheimer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, il produttore di contenitori è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26,45 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,79. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 27,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```