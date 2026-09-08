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Francoforte: in calo HeidelbergCement

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo HeidelbergCement
Pressione sulla compagnia del cemento tedesca, che tratta con una perdita del 2,06%.
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