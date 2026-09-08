Francoforte: si concentrano le vendite su HeidelbergCement

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia del cemento tedesca , che passa di mano con un calo del 2,06%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il DAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





L'andamento di breve periodo di HeidelbergCement mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 163,3 Euro e supporto a 160,7. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 165,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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