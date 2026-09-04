Francoforte: risultato positivo per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia del cemento tedesca , in guadagno dell'1,80% sui valori precedenti.



Se si analizza l'andamento del titolo con il DAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Il quadro tecnico di HeidelbergCement suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 164,5 Euro con tetto rappresentato dall'area 167,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 162,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```