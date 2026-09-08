Francoforte: movimento negativo per Muench Rueckvers

(Teleborsa) - Retrocede il riassicuratore tedesco , con un ribasso del 2,22%.



L'andamento di Muench Rueckvers nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico della compagnia attiva nel settore delle assicurazioni suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 497,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 510,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 492,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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