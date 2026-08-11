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Francoforte: movimento negativo per Daimler Truck Holding

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Daimler Truck Holding
Retrocede il produttore tedesco di camion e autobus, con un ribasso dell'1,99%.
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