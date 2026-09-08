Francoforte: nuovo spunto rialzista per K+S

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Kali und Salz , che tratta in utile dell'1,84% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di K+S . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 17,27 Euro. Primo supporto visto a 17,08. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 16,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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