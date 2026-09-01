Francoforte: brillante l'andamento di K+S

(Teleborsa) - Scambia in profit Kali und Salz , che lievita dell'1,88%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend della compagnia attiva nel settore chimico-biologico evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso K+S rispetto all'indice.





La tendenza di breve del produtore di fertilizzanti per l'agricoltura è in rafforzamento con area di resistenza vista a 16,92 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 17,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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