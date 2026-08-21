Francoforte: positiva la giornata per K+S

(Teleborsa) - Avanza Kali und Salz , che guadagna bene, con una variazione del 3,80%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia attiva nel settore chimico-biologico più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di K+S classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 16,45 Euro e primo supporto individuato a 15,69. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 17,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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