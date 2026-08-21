Francoforte: positiva la giornata per K+S
(Teleborsa) - Avanza Kali und Salz, che guadagna bene, con una variazione del 3,80%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia attiva nel settore chimico-biologico più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di K+S classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 16,45 Euro e primo supporto individuato a 15,69. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 17,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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