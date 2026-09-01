Milano 11:54
51.974 -1,21%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:54
10.711 -1,05%
Francoforte 11:54
25.952 -1,17%

Francoforte: brillante l'andamento di K+S

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di K+S
Bene Kali und Salz, con un rialzo dell'1,88%.
Condividi
```