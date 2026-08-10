Invito all'acquisto per BMW
(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Ottima performance per il produttore di auto di Monaco, tra i titoli dell'indice DAX, che ha chiuso in rialzo dell'1,98%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 59,78 Euro, con stop loss individuato a livello 55,35 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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