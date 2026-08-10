Invito all'acquisto per BMW

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto

Ottima performance per il produttore di auto di Monaco , tra i titoli dell'indice DAX , che ha chiuso in rialzo dell'1,98%.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 59,78 Euro, con stop loss individuato a livello 55,35 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```