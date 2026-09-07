Jaguar prevede di tagliare 4.000 posti di lavoro nei prossimi due anni

Piano per risparmiare 1,7 miliardi di sterline

(Teleborsa) - Jaguar Land Rover intende tagliare circa 4.000 posti di lavoro, pari a circa il 10% della sua forza lavoro globale, nei prossimi due anni, nell'ambito di un piano per risparmiare 1,7 miliardi di sterline (2,3 miliardi di dollari).



E' quanto ha dichiarato l'amministratore delegato PB Balaji, spiegando che la riduzione del personale non colpirà comunque gli operai degli stabilimenti e che, ove possibile, i tagli saranno su base volontaria.



"L'industria automobilistica si trova ad affrontare sfide significative, con cambiamenti tecnologici in un contesto di intensa concorrenza e continua incertezza geopolitica", ha aggiunto l'AD mentre la casa automobilistica britannica è alle prese con i dazi statunitensi e le conseguenze di un pesante attacco informatico.



I previsti tagli da parte di Jaguar si aggiungono a quelli già decisi da competitor come BMW , Renault e Volkswagen in un contesto nel quale le case automobilistiche europee faticano a mantenere le proprie quote di mercato mentre i produttori cinesi si stanno affermando con modelli economicamente più accessibili.

Condividi

```