Francoforte: scambi in positivo per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Rialzo marcato per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , che tratta in utile del 2,62% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Volkswagen AG Pref rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Volkswagen AG Pref mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 84,43 Euro. Rischio di discesa fino a 80,85 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 88,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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