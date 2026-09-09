Francoforte: andamento negativo per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Retrocede le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , con un ribasso del 2,31%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Volkswagen AG Pref mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,01%, rispetto a -1,47% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





La tendenza di breve di Volkswagen AG Pref è in rafforzamento con area di resistenza vista a 82,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 80,52. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 84,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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