Gas, indice IGI sale a 79,27 euro/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per l’8 settembre è pari a 79,27 euro/MWh, in rialzo rispetto al 7 settembre attestatosi a 75,55 euro/MWh.



L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

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