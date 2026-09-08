LU-VE, Intermonte alza target price: titolo interessante anche dopo il rally

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 75 euro per azione (dai precedenti 71,4 euro) il target price su LU-VE , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, confermando la raccomandazione "Outperform".



In seguito alla revisione al rialzo delle previsioni del management, per il 2026 gli analisti aumentano la stima dei ricavi dell'1,4% (includendo ora un incremento del 13,5% su base annua delle vendite di prodotti nel secondo semestre rispetto al +10,5% del primo semestre) e alzano il margine EBITDA di 36 punti base al 14,9% (sostanzialmente stabile su base annua nel secondo semestre). Più in là, i ricavi e il margine EBITDA per il 2028 aumentano rispettivamente del 2,5% e di 40 punti base. Complessivamente, queste modifiche si traducono in un aumento dell'utile per azione rettificato del 4,9%/7%/10,1% per il 2026/27/28. Mantengono un'aliquota fiscale del 24% per il periodo 2026-2028, leggermente superiore alle previsioni per ragioni di prudenza, e prevedono un aumento del CapEx totale (inclusi circa 10 milioni di euro di manutenzione annuale) da 35 milioni di euro nel 2026 a 45 milioni di euro nel 2028.



"LU-VE ha rivisto al rialzo le proprie ambizioni di crescita sia a breve che a medio/lungo termine. I data center rappresentano un pilastro fondamentale di questa crescita - si legge nella ricerca - È importante sottolineare, tuttavia, che LU-VE rimane un'azienda altamente diversificata: altri mercati finali, in particolare la produzione di energia e la refrigerazione commerciale, offrono fattori di crescita altrettanto validi e non correlati tra loro. Nel complesso, queste dinamiche mantengono interessante il titolo anche dopo il recente rally". Al nuovo prezzo obiettivo, la società verrebbe scambiata a 12,2 volte l'EV/EBITDA previsto per il 2028, con uno sconto rispetto alla mediana del gruppo di riferimento.

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