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Unipol, Barclays alza il target price a 32 euro e conferma l'Overweight

Finanza, Consensus
Unipol, Barclays alza il target price a 32 euro e conferma l'Overweight
(Teleborsa) - Barclays ha alzato il target price sul titolo Unipol a 32 euro (+16% dal precedente 27,5 euro), valore che incorpora un upside potenziale dell'11 rispetto al prezzo di chiusura di venerdì scorso. La raccomandazione è stata confermata a Overweight.

Buona nella mattinata la performance del Gruppo finanziario a assicurativo italiano, che si attesta a 29,14 Euro, in aumento dell'1,04%.
A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 29,26 e successiva a 29,58. Supporto a 28,94.
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