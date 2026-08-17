Unipol, Barclays alza il target price a 32 euro e conferma l'Overweight

(Teleborsa) - Barclays ha alzato il target price sul titolo Unipol a 32 euro (+16% dal precedente 27,5 euro), valore che incorpora un upside potenziale dell'11 rispetto al prezzo di chiusura di venerdì scorso. La raccomandazione è stata confermata a Overweight.



Buona nella mattinata la performance del Gruppo finanziario a assicurativo italiano , che si attesta a 29,14 Euro, in aumento dell'1,04%.

A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 29,26 e successiva a 29,58. Supporto a 28,94.

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