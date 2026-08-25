Stellantis, Intermonte conferma il Neutral e il target price a 5,60 euro
(Teleborsa) - Giornata debole per Stellantis che tratta in ribasso dello 0,84%.
Intermonte conferma il giudizio "Neutral" sul titolo della casa automobilistica e il prezzo obiettivo a 5,60 euro per azione. La valutazione arriva in un momento ancora delicato per il gruppo Stellantis, reduce da una fase di forte debolezza del titolo e alle prese con il rilancio del business, in particolare sul mercato statunitense.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che la casa automobilistica italo-francese-statunitense mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,96%, rispetto a -1,62% del principale indice della Borsa di Milano).
Lo scenario tecnico di Stellantis mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,347 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,462. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,307.
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