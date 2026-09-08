Milano 17:35
52.177 -0,10%
Nasdaq 20:25
29.569 +0,08%
Dow Jones 20:25
52.868 -1,02%
Londra 17:35
10.812 -0,10%
Francoforte 17:35
26.008 0,00%

Madrid: rosso per MERLIN Properties SOCIMI

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: rosso per MERLIN Properties SOCIMI
Seduta in ribasso per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che mostra un decremento del 2,65%.
Condividi
```