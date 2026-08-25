Milano 10:01
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Madrid: balza in avanti Sacyr

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: balza in avanti Sacyr
Bene il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, con un rialzo dell'1,92%.
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