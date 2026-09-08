Madrid: rosso per MERLIN Properties SOCIMI
(Teleborsa) - Retrocede la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, con un ribasso del 2,65%.
Lo scenario su base settimanale di MERLIN Properties SOCIMI rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di MERLIN Properties SOCIMI mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 12,81 Euro con area di resistenza individuata a quota 12,95. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 12,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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