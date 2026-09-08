Parigi: brillante l'andamento di Renault
(Teleborsa) - Avanza la casa automobilistica francese, che guadagna bene, con una variazione dell'1,85%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Renault mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,07%, rispetto a -0,46% dell'indice di Parigi).
Le implicazioni di breve periodo di Renault sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 30,02 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 29,22. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 30,82.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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