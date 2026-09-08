Poste rilancia l'offerta su Tim: 30 centesimi in più e rinuncia alla soglia minima

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di Poste Italiane
ha deciso di incrementare di 30 centesimi
la componente cash
dell'offerta su TIM
, portando il corrispettivo complessivo a 1,97 euro in contanti più 0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione per ogni azione TIM
. Si tratta, secondo la nota della società, del "corrispettivo finale dell'Offerta", senza ulteriori rilanci previsti.
Poste ha inoltre annunciato la rinuncia alla condizione soglia del 66,67%
fissata al lancio dell'operazione: la società acquisterà tutte le azioni portate in adesione "anche qualora si trattasse di un quantitativo di azioni oggetto dell'offerta inferiore al 66,67% dei diritti di voto esercitabili". Restano invece impregiudicate le altre condizioni di efficacia dell'offerta. In conseguenza della rinuncia, l'offerta sarà riaperta dal 21 al 25 settembre 2026
.
Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni Poste del 20 marzo 2026 (21,46 euro), il nuovo corrispettivo equivale a 6,65 euro per azione TIM
, con un premio implicito del 14,16%; sulla base del prezzo di chiusura del 4 settembre (26,90 euro), la valorizzazione sale a 7,83 euro per azione. Il Consiglio ha precisato che i benefici economici e finanziari per gli azionisti "rimarranno sostanzialmente immutati", con un impatto positivo confermato sull'utile per azione a partire dal 2027 e "previsto a doppia cifra nel 2028".
Ad oggi le adesioni all'Opas, avviata il 20 luglio e in scadenza (salvo proroghe) venerdì 11 settembre alle 17.30, si attestano al 6,1588% del totale. L'offerta originaria prevedeva 1,67 euro in contanti più 0,218 azioni Poste per ogni azione TIM. Una nota del gruppo TIM ha reso noto già ieri mattina che l'amministratore delegato Pietro Labriola
e i dirigenti con responsabilità strategiche hanno portato in adesione le proprie azioni
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