Sabaf, redditività semestrale in calo con aumento costi e indebolimento dollaro

(Teleborsa) - Sabaf , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, ha chiuso il primo semestre del 2026 con ricavi di vendita normalizzati pari a 143,6 milioni di euro, inferiori dell'1,5% rispetto ai 145,7 milioni di euro del primo semestre 2025 (+0,4% a parità di tassi di cambio).



L'EBITDA normalizzato è stato di 20,2 milioni di euro (14,1% delle vendite), in diminuzione del 5,2% rispetto ai 21,3 milioni di euro (14,6%) del primo semestre 2025 a causa dell'effetto sfavorevole dei tassi di cambio (in particolare l'indebolimento del dollaro). La flessione è stata parzialmente mitigata dal miglioramento dell'efficienza operativa. L'utile netto normalizzato è stato di 3,5 milioni di euro (6,7 milioni di euro nel primo semestre 2025).



Nel semestre sono stati investiti 9,2 milioni di euro (12,1 milioni di euro nel primo semestre 2025 e 18 milioni di euro nell'intero esercizio 2025). Per l'intero 2026 il Gruppo prevede di investire circa 16 milioni di euro. Al 30 giugno 2026 l'indebitamento finanziario netto si è attestato a 85,2 milioni di euro (75,2 milioni di euro al 31 dicembre 2025 e 79,4 milioni di euro al 30 giugno 2025), a fronte di un patrimonio netto consolidato di 155,7 milioni di euro.



"In un mercato ancora influenzato dagli effetti economici della crisi geopolitica (aumento dei costi operativi e domanda debole), il Gruppo ha confermato una buona capacità di tenuta - ha commentato l'AD Gianluca Beschi - Positivo, in particolare, l'andamento del secondo trimestre, caratterizzato dal progressivo miglioramento dei principali indicatori operativi . I risultati del semestre provano la validità delle direttici strategiche di sviluppo, in particolare la diversificazione dell'offerta e il potenziamento dell'organizzazione produttiva, che ci permettono di guardare con fiducia a nuove opportunità di crescita".



L'attuale portafoglio ordini evidenzia, per l'esercizio in corso, una prospettiva di moderata crescita delle vendite, sostenuta, nel secondo semestre, dal progressivo avanzamento delle iniziative di sviluppo organico. Al fine di preservare la redditività operativa a fronte del previsto incremento dei costi delle principali materie prime e dell'energia, il Gruppo ha adeguato i listini di vendita e ha inoltre avviato ulteriori iniziative volte a migliorare l'efficienza operativa.

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