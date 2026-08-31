Moody's assegna rating Baa1 alla filiale rumena di UniCredit con outlook negativo

(Teleborsa) - Moody's ha assegnato per la prima volta a UniCredit Bank S.A. (UCBR) il rating "Baa1" con outlook negativo. UCBR è la filiale rumena di UniCredit S.p.A. . I rating di UCBR riflettono le consistenti riserve di capitale e liquidità della banca, nonché le aspettative di miglioramento della redditività e degli indicatori di efficienza, man mano che le sinergie derivanti dalla fusione con Alpha Bank Romania (ABR) fatta nel 2025 inizieranno a dare i loro frutti. Il rating riflette gli elevati rischi patrimoniali derivanti dall'alta quota di prestiti concessi alle imprese rumene, incorpora inoltre il profilo di finanziamento della banca basato sui depositi, nonché la sua dipendenza da depositi societari e in valuta estera meno stabili. Il coefficiente CET 1 del 21,3% è superiore di oltre otto punti percentuali al minimo richiesto.



Gli indicatori di qualità degli attivi di UCBR sono moderati, con un rapporto tra crediti deteriorati (NPL) e crediti lordi pari al 3,8% a fine 2025. Il rischio patrimoniale è elevato a causa dell'alta quota di prestiti concessi alle imprese rumene e di una maggiore esposizione rispetto ai concorrenti ai prestiti in valuta estera. L'esposizione verso le imprese, inclusi i contratti di leasing, rappresentava il 62% dei prestiti lordi, mentre i mutui ipotecari costituivano il 25% e i microcrediti non garantiti al consumo e al dettaglio circa il 13% dei prestiti lordi a fine 2025.



Secondo Moody's, UCBR mostra una buona capacità di generare utili, con un return on average assets del 1,3% nel 2025, in calo rispetto all'anno precedente a causa dell'integrazione di ABR. Viene prevista una crescita dei ricavi della banca nel 2026 e un contenimento dei costi, man mano che la banca inizierà a beneficiare delle sinergie derivanti dall'operazione. Tuttavia, il suo risultato finale sarà gravato da costi del rischio ancora elevati e dal pieno impatto della maggiore imposta sugli extraprofitti, mentre il rischio di una sanzione significativa imposta dall'autorità rumena garante della concorrenza intaccherà ulteriormente la sua redditività e darà luogo a costi legali considerevoli qualora si concretizzasse.

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