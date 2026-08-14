WindTre, gestione operativa semestrale in netto calo con il wholesale che pesa sui conti

(Teleborsa) - WindTre ha archiviato il primo semestre 2026 con un fatturato calato del 4% annuo a 1,842 miliardi di euro, dinamica che ha risentito della performance del wholesale italiano.



E' quanto emerge dalla relazione al 30 giugno della controllante Ck Hutchinson aggiungendo che il margine totale dell'operatore telefonico è diminuito del 5% a 1,435 miliardi, con l'azienda che è riuscita solo a compensare parzialmente il calo registrato dal wholesale con un lieve miglioramento del margine netto del servizio clienti.



L'EBITDA e l'EBIT, entrambi underlying, sono scesi rispettivamente dell'11% a 581 milioni e del 73% a 25 milioni, nonostante lievi riduzioni delle spese operative e degli ammortamenti ottenute attraverso un rigoroso controllo dei costi, che hanno solo parzialmente mitigato il calo del margine totale.



La base clienti al 30 giugno è rimasta sostanzialmente stabile a 19 milioni di utenti mobile registrati mentre sono aumentati quelli attivi da 18 a 18,1 milioni.







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