Saipem, nuovo contratto in Turchia per il giacimento di gas Sakarya

(Teleborsa) - Saipem si è aggiudicata da GOE Petrol Sanayi un nuovo contratto per i servizi di Commissioning della Floating Production Unit (FPU) Osman Gazi, destinata allo sviluppo del giacimento di gas naturale Sakarya, nel Mar Nero turco.



L'aggiudicazione fa seguito al contratto per i servizi di Operation Readiness & Assurance support assegnato a Saipem nell'aprile 2026, rafforzando il coinvolgimento della società in uno dei più importanti progetti energetici attualmente in corso in Turchia. Il giacimento di Sakarya, scoperto nell'agosto 2020 e sviluppato da Turkish Petroleum Corporation (TPAO), si trova a circa 170 chilometri dalla costa del Mar Nero, a una profondità d'acqua di circa 2.150 metri, e rappresenta una delle più rilevanti scoperte di gas naturale degli ultimi anni nel Paese.



Le attività affidate a Saipem, della durata prevista di otto mesi, "saranno eseguite nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza e qualità, facendo leva sulle competenze distintive della società nel commissioning di impianti complessi", ha garantito il gruppo, evidenziando che la nuova assegnazione contribuisce a consolidare la presenza di Saipem nel mercato turco.

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