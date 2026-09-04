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De Nora, contratto da 30 milioni di euro per impianto di trattamento acque nel Sud-Est asiatico

Finanza
De Nora, contratto da 30 milioni di euro per impianto di trattamento acque nel Sud-Est asiatico
(Teleborsa) - Industrie De Nora, attraverso De Nora Singapore, ha ottenuto un contratto da parte di un primario player internazionale per la realizzazione di un impianto industriale di trattamento delle acque reflue a servizio di un nuovo sito produttivo nel settore dei semiconduttori nel Sud-Est asiatico.

Il contratto, del valore di circa 30 milioni di euro, - si legge in una nota - comprende la progettazione, l'approvvigionamento, la fornitura, l'installazione, il collaudo e la messa in servizio di un impianto di trattamento e recupero delle acque reflue (Wastewater Treatment Plant - WWTP) generate dai processi produttivi di un nuovo impianto per l'advanced packaging di semiconduttori.

L'avvio del progetto è previsto per il 2026, mentre la consegna finale dell'impianto è programmata entro la fine del 2028.
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