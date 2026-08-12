Saipem, contratto offshore in Medio Oriente da quasi 2 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Saipem ha fatto sapere di essersi aggiudicata un contratto offshore EPCI in Medio Oriente per un valore di circa 1,8 miliardi di dollari.



Il contratto prevede che la società guidata da Alessandro Puliti si occupi dell'ingegneria, dell'approvvigionamento, della costruzione e dell'installazione (EPCI) di strutture offshore e sottomarine.



Il progetto si avvarrà della consolidata esperienza di Saipem nella realizzazione di condotte e infrastrutture offshore nella regione, supportata dalla presenza di una flotta operativa locale e dalle avanzate capacità ingegneristiche della società.

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