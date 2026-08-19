Saipem, servizi di ingegneria per un impianto di riciclo delle plastiche nei Paesi Bassi

(Teleborsa) - Saipem è stata selezionata da Aduro Clean Technologies, società canadese specializzata in tecnologie innovative per la valorizzazione e il riciclo chimico dei rifiuti plastici, per le attività preliminari finalizzate allo sviluppo del suo primo impianto industriale, basato sulla tecnologia proprietaria Hydrochemolytic che sarà realizzato presso Chemelot Industrial Park nei Paesi Bassi, uno dei principali poli chimici integrati d’Europa situato a Sittard-Geleen, vicino ai confini con Belgio e Germania.



Il progetto, spiega una nota, è finalizzato allo sviluppo di un impianto industriale in grado di convertire rifiuti plastici complessi in materie prime da reimpiegare nei processi produttivi dell'industria chimica e petrolchimica, per una capacità iniziale pari a 10.000 tonnellate annue.



Nell’ambito del progetto, Saipem fornirà servizi preliminari di ingegneria e approvvigionamento, contribuendo all’ottimizzazione tecnica ed economica dell’iniziativa, nonché al percorso di industrializzazione della tecnologia sviluppata da Aduro. Questa fase rappresenta un passaggio chiave nel percorso di sviluppo dell’iniziativa e potrà aprire la strada alle successive fasi di progettazione, costruzione e avviamento dell’impianto.







Condividi

```