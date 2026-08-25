Maire, nuovi ordini per 50 milioni di euro con progetti in Asia, Europa e Nord America

(Teleborsa) - MAIRE ha annuncia nuove acquisizioni di ordini nell’ambito della business unit Sustainable Technology Solutions (STS) per un importo complessivo di circa 50 milioni di euro, con progetti in Asia, Europa e Nord America.



Stamicarbon, controllata di Nextchem e licensor di tecnologie per l’azoto, fornirà licensing di tecnologie, Process Design Package (PDP) e attrezzature proprietarie per un nuovo impianto urea in Asia con capacità pari a 3.500 tonnellate metriche al giorno (MTPD) basato sul design proprietario Ultra-Low Energy (ULE), parte del portafoglio tecnologico NX STAMI Urea. Il design Ultra-Low Energy è tra le tecnologie urea più efficienti dal punto di vista energetico disponibili sul mercato, consentendo una significativa riduzione del consumo di vapore e dei costi operativi rispetto ai processi urea convenzionali. La tecnologia integra soluzioni di processo avanzate e materiali proprietari finalizzati a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature, estenderne la vita utile e supportare un funzionamento sicuro e stabile nel lungo periodo.



Inoltre, Stamicarbon si è aggiudicata un contratto per la fornitura di attrezzature proprietarie in Germania da parte di SKW Stickstoffwerke Piesteritz, primario produttore tedesco di fertilizzanti e operatore di uno dei maggiori siti integrati europei per la produzione di ammoniaca e urea. Nell’ambito del contratto, Stamicarbon fornirà tre stripper urea ad alta pressione basati sulla propria tecnologia proprietaria NX STAM Urea, che integrano caratteristiche progettuali avanzate volte a generare significativi miglioramenti di processo, tra cui il debottlenecking, la riduzione del consumo di vapore ad alta pressione e una maggiore affidabilità del sistema di distribuzione del liquido.



Sempre Stamicarbon si è aggiudicata un contratto per un Process Design Package (PDP) relativo a un nuovo impianto urea in Canada. Il progetto sarà basato sulla tecnologia proprietaria LAUNCH MELT Conventional Total Recycle e avrà una capacità produttiva pari a circa 1.150 short tons al giorno (STPD). Nell’ambito del contratto, Stamicarbon fornirà il Process Design Package per la fase di FEED, supportando l’avanzamento del progetto verso le decisioni finali di investimento ed esecuzione.



In aggiunta, Nextchem si è aggiudicata da parte di una società turca nella gestione integrata dei rifiuti e nelle energie rinnovabili uno studio di fattibilità per un impianto di upcycling meccanico della plastica da sviluppare in Turchia. Basato sulla tecnologia proprietaria NX Replast™ di Nextchem, l’impianto sarà progettato per trattare 40.000 tonnellate all’anno di rifiuti poliolefinici misti (PP e HDPE), convertendo flussi plastici purificati in polimeri riciclati ad alto valore.

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