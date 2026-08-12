Saipem sigla LNTP con Sonatrach per progetto Phosphates Intégré in Algeria

Valore di circa 500 milioni di euro

(Teleborsa) - Saipem ha sottoscritto con Sonatrach una Limited Notice to Proceed (LNTP) per la realizzazione della Fase 1 del progetto Projet Phosphates Intégré (PPI) in Algeria.



La LNTP, del valore di circa 500 milioni di euro, segue una lettera di intenti con la quale Saipem è stata selezionata da Sonatrach in qualità di EPC contractor per l’esecuzione della prima fase del progetto.



Il nuovo complesso industriale comprenderà infrastrutture per l’estrazione dei fosfati nell’area di Bled El Hadba, unità di processo e impianti ausiliari per la produzione di fertilizzanti nell’area di Oued El-Kebrit, oltre alle infrastrutture logistiche e di servizio correlate. Una volta in esercizio, il progetto contribuirà allo sviluppo della filiera agricola e industriale algerina, rafforzando il posizionamento del Paese nel mercato globale dei fertilizzanti.



Il contratto EPC completo sarà basato su un quadro contrattuale che consentirà a entrambe le parti di condividere rischi e benefici durante l’esecuzione, incluso il periodo della LNTP.



La LNTP consentirà a Saipem di avviare le attività preliminari propedeutiche e critiche per il conseguimento delle prime milestone

di progetto, quali l’ingegneria di dettaglio, l’approvvigionamento di long lead item, oltre alle attività preliminari di mobilitazione e organizzazione del progetto, in attesa della negoziazione e della finalizzazione del contratto EPC.



La selezione di Saipem per questo progetto chiave, dopo il primo contratto di FEED competitivo aggiudicato nel giugno 2025, rappresenta una pietra miliare strategica che segna il ritorno della Società in Algeria e l’avvio di una nuova fase di collaborazione industriale con Sonatrach, cliente storico e strategico. Inoltre, si conferma il posizionamento di Saipem nel settore dei progetti integrati di fertilizzanti, grazie a una combinazione unica di competenze ingegneristiche e tecnologiche in ambito infrastrutturale e di processo.

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