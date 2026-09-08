Truffe telefoniche: oltre 3,2 milioni di italiani coinvolti

(Teleborsa) - Nell’ultimo anno sono stati oltre 3,2 milioni gli italiani vittime di una truffa o di un tentativo di frode nell’ambito della telefonia fissa o mobile. Secondo un’indagine condotta per Facile.it da mUp Research, il danno complessivo stimato ammonta a 731 milioni di euro.



I canali più usati e le poche denunce



I truffatori utilizzano soprattutto finti call center (67% per la telefonia fissa e 44,2% per la mobile), false email (33% e 32,6%) e SMS (16,5% e 25,6%). Per la telefonia mobile, quasi un caso su quattro avviene attraverso app di messaggistica istantanea.



Il danno medio è di 209 euro per la telefonia fissa e 176 euro per quella mobile. Più di un truffato su due (59,4%) non denuncia: il 45,7% ritiene il danno economico troppo basso, il 10,1% si sente ingenuo e il 7,8% non vuole far sapere a familiari e amici quanto accaduto.



Chi viene colpito



Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, per la telefonia mobile sono soprattutto i giovani a essere vittime di truffe: la percentuale, a fronte di una media nazionale del 6%, sale all’8,7% tra i 25-34enni e al 10,7% tra i 18-24enni.



Per la telefonia fissa, invece, la fascia più colpita è quella 35-44 anni, con il 5,1% contro il 3,2% della media nazionale. L’incidenza è inoltre più che doppia rispetto alla media tra le persone con un titolo di studio universitario.



Come riconoscere le truffe e difendersi



Facile.it ha raccolto in un vademecum cinque consigli per proteggersi:



- Mai pagare in contanti i tecnici. Le compagnie telefoniche non prevedono pagamenti in loco: se qualcuno li richiede, è meglio non accettare.



- Attenzione a bollette non pagate e codice di migrazione. Finti operatori possono chiedere IBAN e codice di migrazione con la scusa di verificare i pagamenti. In caso di dubbi, è meglio contattare direttamente il proprio operatore.



- Diffidare del finto consulente. Chi si presenta come dipendente della compagnia e insiste per un incontro a domicilio potrebbe utilizzare documenti falsi e approfittarne per ottenere dati personali o compiere furti.



- Non richiamare numeri sconosciuti e attenzione ai messaggi. Alcune truffe puntano a far richiamare numeri con costi elevati. Anche SMS e messaggi istantanei possono contenere link fraudolenti: prima di cliccare è importante verificare la provenienza.



- Controllare costi e servizi prima di firmare. È importante verificare eventuali costi nascosti, come quelli per modem o servizi aggiuntivi, e controllare velocità dichiarata, minima garantita ed effettiva.









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