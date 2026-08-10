USA, le riserve strategiche di petrolio calano al minimo dal 1983

(Teleborsa) - Le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti sono scese sotto i 300 milioni di barili, il livello più basso da oltre quarant'anni, a causa della guerra con l'Iran.



In particolare, la scorsa settimana le Strategic Petroleum Reserve (SPR) sono diminuite di 6,1 milioni di barili, attestandosi a 298,7 milioni di barili, secondo i dati del Dipartimento dell'Energia. Si tratta di un minimo storico dal gennaio 1983.



A marzo, il presidente Donald Trump aveva ordinato il rilascio di 172 milioni di barili, che è rientrato in un'azione coordinata dei paesi dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) per sostenere il mercato petrolifero globale con 400 milioni di barili, il più grande dispiegamento di riserve nella storia.



Prima dell'attacco statunitense e israeliano all'Iran, avvenuto il 28 febbraio, le SPR si attestavano intorno ai 415 milioni di barili, secondo quanto riporta CNBC.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

Condividi

```