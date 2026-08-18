Poste Italiane, ScontiPoste record nel 2025 con 12 milioni di euro di cashback

(Teleborsa) - Il 2025 ha segnato un bilancio da record per ScontiPoste, il programma fedeltà di Poste Italiane che premia gli acquisti effettuati con carte PostePay e BancoPosta presso oltre 12 mila negozi convenzionati, online e nei punti vendita fisici.



Nell'ultimo anno il programma ha restituito ai clienti 12 milioni di euro di cashback: a beneficiare dei rimborsi sono stati quasi 3,5 milioni di clienti, grazie a 20 milioni di transazioni che hanno generato un volume complessivo di spesa superiore ai 500 milioni di euro.





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