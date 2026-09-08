VNE: EnVent conferma Outperform e target price

(Teleborsa) - EnVent ha confermato il rating OUTPERFORM su VNE , produttore di sistemi automatizzati self-checkout per pagamenti cash e cashless nei punti vendita fisici, a seguito dell’annuncio di un nuovo ordine da €18,3 milioni da parte di Brightstar Electronics and Services. Il target price è confermato a 3,70 euro per azione, con un potenziale upside del 23% rispetto al prezzo di chiusura del 4 settembre.



L’ordine riguarda la fornitura di 5.000 semilavorati destinati alla realizzazione di kiosk self-service per pagamenti cash e cashless. Brightstar Electronics and Services è una società internazionale specializzata nell’assemblaggio di terminali da gioco e apparecchiature elettroniche. Le consegne sono previste principalmente tra marzo e luglio 2027 e dovrebbero fornire un contributo significativo ai ricavi dell’esercizio. Le consegne successive ai primi 2.500 pezzi restano tuttavia soggette a conferma, in funzione della disponibilità di alcuni componenti critici.

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