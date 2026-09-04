Santander incrementa i target price su Unicredit e Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Santander ha alzato il prezzo obiettivo su Intesa Sanpaolo da 6,60 a 7,70 euro per azione, confermando la raccomandazione "Outperform" e quello su Unicredit da 88 a 105 euro per azione, anche in questo caso confermando il giudizio "Outperform".



"Riteniamo che entrambe le banche continuino a offrire un'interessante combinazione di crescita degli utili, valutazione e remunerazione degli azionisti, completate da significative opportunità di M&A - afferma il broker spagnolo - Per Intesa, la potenziale acquisizione MPS rappresenta un catalyst a breve termine. Unicredit, nel frattempo, offre un maggiore potenziale di crescita secondo le nostre stime, mentre riteniamo che la transazione con Commerzbank stia raggiungendo un punto di svolta che dovrebbe progressivamente spostare l'attenzione degli investitori dal capitale e dai rischi di esecuzione verso l'incremento degli utili e le sinergie".

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