Prysmian, downgrade a Market perform da Bernstein con aumento target price

(Teleborsa) - Bernstein ha abbassato a "Market perform" da "Outperform" la raccomandazione su Prysmian , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, alzando il target price a 145 euro per azione dai precedenti 110 euro.



Tra gli altri titoli europei del settore, Bernstein ha incrementato il target price su ABB a 80 CHF (da 70 CHF), confermando il rating "Market perform", mentre ha alzato quello su Schneider Electric a 350 euro (da 330 euro), confermando il giudizio "Outperform".

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