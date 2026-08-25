UniCredit, Intesa Sanpaolo conferma Outperform e target a 103 euro

(Teleborsa) - Andamento debole per Unicredit che mostra una variazione percentuale pari a -0,19% in linea con la debolezza mostrata dall'intero listino milanese.



Intesa Sanpaolo conferma il giudizio "Outperform" su UniCredit e il prezzo obiettivo a 103 euro per azione. La valutazione arriva mentre resta centrale per il gruppo la strategia di crescita in Germania, con la partecipazione in Commerzbank salita al 47,6%, e in un settore bancario italiano ancora caratterizzato da una forte attività di consolidamento.



Sul fronte domestico, il mercato continua inoltre a seguire l'evoluzione della partita tra Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena, dopo le recenti mosse difensive di MPS su Banco BPM e Banca Generali .





Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all' istituto di credito rispetto all'indice di riferimento.



Lo status tecnico di Unicredit è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 84,64 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 83,63. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 85,65.





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