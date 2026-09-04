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Prysmian sale in Borsa con promozione a Outperform da ODDO BHF

Finanza, Consensus
Prysmian sale in Borsa con promozione a Outperform da ODDO BHF
(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, dopo che gli analisti di ODDO BHF hanno migliorato la raccomandazione sul titolo a "Outperform" da "Neutral", con un target price fissato a 153 euro per azione.

Allunga il passo rispetto alla seduta precedente Prysmian, portandosi a 121,4 euro, con un aumento dell'1,34%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 122,3 e successiva a 124,2. Supporto a 120,4.
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