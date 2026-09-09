Milano 14:37
51.606 -1,09%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 14:37
10.698 -1,06%
Francoforte 14:37
25.598 -1,57%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'8/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'8/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Andamento piatto per l'indice principale della Borsa di Parigi, che propone sul finale un +0,14%.

La situazione di medio periodo del CAC 40 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 8.331,1. Supporto visto a quota 8.291,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 8.370,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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