Milano 11:25
52.183 +0,82%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 11:25
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Francoforte 11:25
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Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 28/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 28/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Appiattita la performance dell'indice principale della Borsa di Parigi, che porta a casa un modesto +0,01%.

Il quadro tecnico del CAC 40 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8.052,5, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8.129,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8.026,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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