Milano 6-ott
51.261 0,00%
Nasdaq 0:34
31.225 +0,48%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 6-ott
10.542 0,00%
Francoforte 6-ott
25.449 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 6/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 6/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Allunga timidamente il passo l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,40%.

Il quadro tecnico del CAC 40 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 7.811,3 con tetto rappresentato dall'area 7.941,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7.757,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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