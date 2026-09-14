Milano 11-set
52.512 0,00%
Nasdaq 11-set
29.368 +0,91%
Dow Jones 11-set
52.573 +0,98%
Londra 11-set
10.650 0,00%
Francoforte 11-set
25.569 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'11/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'11/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice principale della Borsa di Parigi, con una variazione percentuale dello 0,78%.

Il quadro tecnico del CAC 40 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 8.091,7 con tetto rappresentato dall'area 8.292,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8.003,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```