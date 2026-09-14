Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'11/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice principale della Borsa di Parigi, con una variazione percentuale dello 0,78%.
Il quadro tecnico del CAC 40 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 8.091,7 con tetto rappresentato dall'area 8.292,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8.003,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)