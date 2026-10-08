Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 7/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Seduta in ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che porta a casa un decremento dell'1,22%.
Il quadro tecnico del CAC 40 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7.726,6, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7.854,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7.683,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)