Milano 7-ott
49.972 0,00%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 7-ott
10.459 0,00%
Francoforte 7-ott
25.104 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 7/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 7/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Seduta in ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che porta a casa un decremento dell'1,22%.

Il quadro tecnico del CAC 40 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7.726,6, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7.854,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7.683,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```