Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'8/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo status tecnico di medio periodo del FTSE MIB ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 52.351. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 52.805, mentre il primo supporto è stimato a 51.898.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)