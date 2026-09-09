Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'8/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Aggressivo ribasso per l'indice svizzero, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'1,55%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 13.944,8. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 14.283,2. Il peggioramento dello SMI (Swiss Market Index) è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 13.832,1.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)