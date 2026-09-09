Asta BOT 12 mesi, collocati 9 miliardi di euro con rendimenti in crescita

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 9 miliardi di euro di BOT 12 mesi nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 9 settembre 2026.



In particolare, sono stati collocati 7,5 miliardi di euro del BOT 12 mesi (vita residua 365 gg), per cui la domanda ha superato i 10,4 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,39. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 2,967%.



Sono stati anche collocati 1,5 miliardi di euro del BOT 12 mesi (vita residua 122 gg), per cui la domanda ha superato i 2,51 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,68. Il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 2,6%.

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