Eurozona, surplus partite correnti sale a 35,1 miliardi a giugno

(Teleborsa) - Nel mese di giugno, la bilancia delle partite correnti dell'Area Euro ha chiuso con un surplus di 35,1 miliardi di euro, in aumento rispetto all'attivo di 25,8 miliardi di euro di maggio. Le stime degli analisti erano per un avanzo di 26,8 miliardi. In dettaglio, la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo di 16 miliardi, quella dei beni di 18 miliardi. La partita primaria dei redditi ha evidenziato un attivo di 17 miliardi e quella secondaria un deficit di 16 miliardi.



Secondo le rilevazioni della BCE, su base non destagionalizzata, si registra un avanzo di 46,9 miliardi rispetto al disavando di 6,2 miliardi precedente.



Nei 12 mesi a giugno 2026, il surplus delle partite correnti è ammontato a 276 miliardi di euro (l'1,7% del PIL dell'area euro), in calo rispetto ai 305 miliardi di euro (2% del PIL) dell'anno precedente.



Nel conto finanziario, gli acquisti netti asset non emessi nell'area euro da parte di residenti nell'area euro sono ammontati a 820 miliardi di euro, mentre gli acquisti netti di asset non emessi nell'area euro da parte di non residenti sono ammontati a 1.123 miliardi di euro.

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