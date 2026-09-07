Titoli Stato, MEF: in asta il 10 settembre BTP per complessivi 7,75 miliardi

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) offrirà in asta, giovedì 10 settembre, BTP per complessivi 7,75 miliardi di euro. In particolare, saranno collocati tra 3 e 3,5 miliardi di BTP a 3 anni con cedola del 3,00%; tra 3 e 3,5 miliardi di euro di BTP a 7 anni con cedola del 3,35% e tra 500 e 750 milioni di euro di BTP a 50 anni con cedola del 2,15%.



Per tutte le emissioni il regolamento è fissato per il 15 settembre.









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